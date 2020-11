Brumotti salvato dai carabinieri a San Basilio | “Ti devono tagliare la gola”

Leggi su viagginews

(Di martedì 24 novembre 2020) Striscia la Notizia,minacciato più volte a San: intervengono le forze dell’ordine, stava per finire malissimo. L’inviato di Striscia la Notizia Vittoriosi è ritrovato di nuovo in una situazione pericolosa a San, malfamato quartiere romano.era lì per proseguire la sua “missione” di liberazione e ripulire le piazze romane L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com