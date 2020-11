Anche in Italia Surface Duo: Microsoft è pronta all’uscita? (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo aver deliziato il popolo di videogiocatori Italiani con il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, Microsoft potrebbe essere pronta a bissare con un altro prodotto. Ci riferiamo al Surface Duo, il primo smartphone dual screen con Android prodotto dal colosso di Redmond, che potrebbe affiancarsi alle console di nuova generazione sugli scaffali del Bel Paese. Disponibile – non senza critiche di vario genere da parte di nomi autorevoli come The Verge e TechCrunch – negli Stati Uniti dallo scorso mese di settembre, il Surface Duo è stato recentemente scelto dalla redazione del TIME per apparire tra le 100 migliori invenzioni del 2020. E ora potrebbe per l’appunto esordire Anche al di fuori dei confini USA, per provare l’attacco ad altri mercati. Stando a quanto diffuso dal ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo aver deliziato il popolo di videogiocatorini con il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S,potrebbe esserea bissare con un altro prodotto. Ci riferiamo alDuo, il primo smartphone dual screen con Android prodotto dal colosso di Redmond, che potrebbe affiancarsi alle console di nuova generazione sugli scaffali del Bel Paese. Disponibile – non senza critiche di vario genere da parte di nomi autorevoli come The Verge e TechCrunch – negli Stati Uniti dallo scorso mese di settembre, ilDuo è stato recentemente scelto dalla redazione del TIME per apparire tra le 100 migliori invenzioni del 2020. E ora potrebbe per l’appunto esordireal di fuori dei confini USA, per provare l’attacco ad altri mercati. Stando a quanto diffuso dal ...

Benji_Mascolo : Oggi giornata di riprese stupende a Roma, in Piazza di Spagna e Villa Borghese. Nel film faremo vedere anche noi a… - Tg3web : A Melito, hinterland nord di Napoli, Antonio Amente era il sindaco ma anche il medico. Nel suo studio c'era la fila… - CarloCalenda : Il parco circolante del trasporto pubblico locale di Roma è vetusto. 8/9 anni per gli autobus e +30! per i tram. An… - Serena57891118 : RT @CarloCalenda: Il mio intervento ieri in Plenaria all'@Europarl_IT per presentare il rapporto sulla nuova politica industriale dell’UE.… - luisaloffredo28 : RT @EleonoraEvi: Anche il @nytimes non può fare a meno di notare gli errori di #RegioneLombardia su emergenza #Covid. Errori che arrivano… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Italia Vaccino Covid, Fauci: "Anche in Italia disponibile a dicembre" Adnkronos Crisi viola: patto Prandelli-spogliatoio

Lungo faccia a faccia dopo il tonfo con il Benevento. E il mental coach consiglia la ’scossa’: la squadra deve reagire subito ...

Toloi: "Sogno il Brasile, ma una convocazione per l'Italia sarebbe incredibile"

Il difensore parla poi della sua Atalanta: "Champions? Siamo più maturi della scorsa stagione". E sul suo futuro chiarisce: "Ho ancora un lungo contratto" ...

Lungo faccia a faccia dopo il tonfo con il Benevento. E il mental coach consiglia la ’scossa’: la squadra deve reagire subito ...Il difensore parla poi della sua Atalanta: "Champions? Siamo più maturi della scorsa stagione". E sul suo futuro chiarisce: "Ho ancora un lungo contratto" ...