A24-A25, Maurizio Gentile è uno dei due commissari per la messa sicurezza (Di martedì 24 novembre 2020) L'Aquila - Ora c'è anche l'ufficialità, Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria italiana (Rfi), ingegnere idraulico originario di Sulmona (L'Aquila), è il nuovo commissario straordinario per "l'espletamento dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di interventi per la sicurezza antisismica delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25". L'ultimo passaggio tecnico-burocratico è stato espletato: è infatti arrivata la registrazione dell'ufficio di controllo della Corte dei Conti, la famosa bollinatura, sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri. La nomina di Gentile che come abruzzese conosce molto bene le due arterie, è arrivata in base a quanto ...

