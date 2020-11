Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020)DEL 23 NOVEMBREORE 16:20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LAFIUMICINO E VIA DEL MARE, SI RALLENTA, SEMPRE IN ESTERNA, ANCHE TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO CODE A TRATTI SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA NOMENTANA CODE PER LAVORI VERSO MENTANA TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E PARCO AZZURRO, PER EFFETTO CODE SU VIA RINALDO D’AQUINO DA CENTRALE DEL LATTE INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL ...