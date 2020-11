Traffico Roma del 23-11-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Luceverdeben ritrovate dalla redazione aNord ancora incolonnamenti per lavori sulla Salaria aeroporto dell’Urbe Villa Spada Verso il raccordo illo ricordiamo è deviato sulla cavalcavia della motorizzazione civile sulla tangenziale rallentamenti e code per ildalla Tiburtina San Lorenzo verso San Giovanni manifestazione in programma fino alle 13:30 in via Capitan Bavastro davanti la sede del dipartimento mobilità e trasporti possibili difficoltà di circolazione in centro incidente in piazza Adriana altezza Borgo Sant’Angelo sulla via trionfale rallentamenti per incidente all’altezza di via dell’Acquedotto Paolo anche all’Eurorallentato per un incidente su Viale America all’altezza di via Cristoforo Colombo Per quanto riguarda il trasporto pubblico riattiva la ...