Tenta di uccidere sé e i figli col gas | ma loro si coprono il volto e danno l’allarme | tutti salvi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Aveva intenzione di togliersi la vita con i duema è stata salvata proprio dai suoi bambini, uno di 6 anni e un’altra di 8, che si sono coperti ilcon una maglietta e hanno avvisato il vicino. Quest’ultimo ha staccato in modo provvidenziale luce e gas per evitare un’esplosione. E’ successo ad Ardenno, in provincia di Sondrio. Una storia che risale a fine ottobre, ma è stata resa pubblica solo ora dal comando provinciale dei carabinieri dopo che è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale che obbliga la donna, 46 anni, a non allontanarsi da una struttura in cui viene assistita. La 46enne è infatti ora accusata di dupliceto omicidio aggravato e di strage. Quel giorno di quasi un mese fa, i bambini erano appena andati a letto, nellacameretta, per il riposino ...