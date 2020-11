MarioSi36875732 : Roma, raptus di due vigili: lo fanno in auto ma scordano la radio accesa, in centrale si sente questa 'cosina' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma raptus

Liberoquotidiano.it

"Era in giro da sola", "Era senza segni evidenti di violenza", "Lo ha provocato": sono alcune delle frasi più ricorrenti usate così spesso per negare o minimizzare una violenza subita da una donna. Qu ...La campagna mira a sensibilizzare sulla pericolosità del Victim Blaming, la colpevolizzazione della vittima NAPOLI – “Era in giro da sola”, “Era senza segni evidenti di violenza”, “Lo ha provocato”: s ...