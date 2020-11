PS5: 'investire in nuove IP è molto rischioso' (Di lunedì 23 novembre 2020) Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha parlato dei rischi dello sviluppo di nuove IP, definendolo "molto rischioso". In un'intervista con GQ, Ryan ha discusso delle recenti acquisizioni di Sony e dei rischi connessi alla creazione di in un progetto nuovo di zecca. "Abbiamo investito molto in modo organico nel corso della generazione PS4, più di quanto le persone credano. Abbiamo acquisito Insomniac Games sviluppatore di Spider-Man Miles Morales. Stiamo realizzando grandi giochi ora e certamente pianifichiamo di continuare a fare grandi giochi", ha detto Ryan (grazie, VG247). Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020) Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha parlato dei rischi dello sviluppo diIP, definendolo "". In un'intervista con GQ, Ryan ha discusso delle recenti acquisizioni di Sony e dei rischi connessi alla creazione di in un progetto nuovo di zecca. "Abbiamo investitoin modo organico nel corso della generazione PS4, più di quanto le persone credano. Abbiamo acquisito Insomniac Games sviluppatore di Spider-Man Miles Morales. Stiamo realizzando grandi giochi ora e certamente pianifichiamo di continuare a fare grandi giochi", ha detto Ryan (grazie, VG247). Leggi altro...

PlayStation 5 vs Xbox Series X: in quest'ultimo appuntamento di Console Wars mettiamo a confronto le due console appena uscite.

