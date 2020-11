PS5 introvabile e rivenduta a prezzi altissimi? Un gruppo organizzato ha messo le mani su circa 3 500 console

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 23 novembre 2020) PS5 è stata lanciata la scorsa settimana in tutto il mondo ma, come avrete visto, riuscire ad acquistare unaal momento è quasi impossibile. La next-gen di Sony è andata sold-out in pochissimo tempo nei negozi fisici e online, con difficoltà che si sono riscontrate già all'apertura dei pre-order a settembre. Oltre a questo, in rete sono comparsi rivenditori privati che hannoin vendita PS5 adavvero esagerati. Leggi altro...