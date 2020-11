Piste e funivie | i governatori si rimettono gli sci

Leggi su huffingtonpost

Quel che si vocifera è che sarà un inverno senza neve. Non da un punto di vista metereologico, bensì per via della pandemia in corso che sta portando Palazzo Chigi a valutare una iniziativa europea per prevenire le settimane bianche. Immediate le reazioni degli operatori, tra cui rientrano naturalmente albergatori e ristoratori. Per queste categorie, che rischiano di perdere fino al 30% del fatturato, in ballo ci sono 12 miliardi di euro. Neanche a dirlo, la stagione invernale ha il suo picco proprio durante le vacanze natalizie, fortemente condizionate dal limite di spostamenti. Anche la richiesta delle regioni Gialle (tra cui rientra il Trentino), che chiedevano di poter aprire le loroda sci, è stata rimandata al mittente. Iperò non mollano. Secondo quanto espresso in conferenza stampa dal governatore veneto Luca Zaia, "con i ...