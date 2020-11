Piazza dedicata a Sfera Ebbasta | Delusi i parenti delle vittime di Corinaldo (Di lunedì 23 novembre 2020) È ufficiale la notizia della Piazza dedicata, temporaneamente, a Sfera Ebbasta, il giovane trapper che con dedizione e forza di volontà è riuscito a ritagliarsi un grande spazio nella scena della musica italiana. Amatissimo e seguitissimo da milioni di ragazzi e ragazze, ha lasciato per sempre il segno a Cinisello Balsano dove è cresciuto ed ha cominciato ad inseguire il suo sogno. Di fronte a questo fatto però, alcune persone hanno espresso la loro rabbia. Stiamo parlando proprio dei famigliari delle vittime morte a Corinaldo durante una serata in discoteca. I giovani avrebbero aspettato l’ingresso di Sfera per la sua esibizione quando qualcuno ha deciso di spruzzare dello spray al peperoncino, così è iniziata la tragedia che ha visto la scomparsa di ... Leggi su giornal (Di lunedì 23 novembre 2020) È ufficiale la notizia della, temporaneamente, a, il giovane trapper che con dedizione e forza di volontà è riuscito a ritagliarsi un grande spazio nella scena della musica italiana. Amatissimo e seguitissimo da milioni di ragazzi e ragazze, ha lasciato per sempre il segno a Cinisello Balsano dove è cresciuto ed ha cominciato ad inseguire il suo sogno. Di fronte a questo fatto però, alcune persone hanno espresso la loro rabbia. Stiamo parlando proprio dei famigliarimorte adurante una serata in discoteca. I giovani avrebbero aspettato l’ingresso diper la sua esibizione quando qualcuno ha deciso di spruzzare dello spray al peperoncino, così è iniziata la tragedia che ha visto la scomparsa di ...

StefaniaParis15 : Mentre a Cinisello si festeggia la piazza dedicata (per 3 mesi...???) a Sfera ????? e Boldi si scaccola per Regione… - AllMusicItalia : Grazie a Spotify @sferaebbasta riceve una piazza, temporanea, a lui dedicata dal comune di Cinisello Balsamo. Scatt… - infoitcultura : Piazza dedicata a Sfera Ebbasta, i familiari delle vittime di Corinaldo: «È un gesto inopportuno» - ComeEffe : Eccoci a Ciny. Purtroppo non è un fake. Evito di nominare il soggetto. Per fortuna la piazza a lui dedicata è solam… - belteos : Al sindaco di Fagagna: A fagagna, una via o piazza, dedicata a Robert Miles - Firma la petizione! -