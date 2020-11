News Uomini e Donne, pesanti accuse a Beatrice Valli: è davvero una cattiva madre? (Di lunedì 23 novembre 2020) Non è la prima volta che Beatrice Valli, influencer da quasi tre milioni di follower e mamma di tre bambini, finisce al centro delle polemiche per qualcosa che riguarda i suoi figli. Stavolta a essere incriminata è stata una storia pubblicata su Instagram che mostra l’ex protagonista di Uomini e Donne in auto con Alessandro, detto Alle, il bimbo avuto dal suo ex compagno. Nel video in questione si vede Alle in piedi sui sedili di dietro dell’auto: una posizione pericolosissima; non solo infatti non c’è traccia del seggiolino obbligatorio per i bambini della sua età, ma il fatto che Alle sia in piedi rende potenzialmente letale anche un banale tamponamento. Persino una frenata può causare danni o ferite al bambino. A far notare la gravità del gesto e della negligenza della madre, che in quel momento ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 23 novembre 2020) Non è la prima volta che, influencer da quasi tre milioni di follower e mamma di tre bambini, finisce al centro delle polemiche per qualcosa che riguarda i suoi figli. Stavolta a essere incriminata è stata una storia pubblicata su Instagram che mostra l’ex protagonista diin auto con Alessandro, detto Alle, il bimbo avuto dal suo ex compagno. Nel video in questione si vede Alle in piedi sui sedili di dietro dell’auto: una posizione pericolosissima; non solo infatti non c’è traccia del seggiolino obbligatorio per i bambini della sua età, ma il fatto che Alle sia in piedi rende potenzialmente letale anche un banale tamponamento. Persino una frenata può causare danni o ferite al bambino. A far notare la gravità del gesto e della negligenza della, che in quel momento ...

