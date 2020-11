MotoGP Aprilia conferma i suoi piloti per il 2021 (Di lunedì 23 novembre 2020) L’Aprilia non assumerà nuovi piloti per la MotoGP 2021. Con un comunicato stampa, la casa di Noale annuncia che non andrà sul mercato a cercare il sostituto di Andrea Iannone, squalificato per quattro anni causa doping. Aleix Espargaro, Bradley Smith e Lorenzo Savadori rappresenteranno il costruttore veneto anche la prossima stagione, guidando la RS-GP modificata. La lineup dettagliata sarà ufficializzata al termine dei test invernali. Chi saranno i piloti che correranno per Aprilia nella MotoGP 2021? Com’era in un cero senso prevedibile, Aprilia non si mette sul mercato e conferma i suoi titolari. Aleix Espargaro è il punto fermo del progetto MotoGP, mentre per il posto vacante ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) L’non assumerà nuoviper la. Con un comunicato stampa, la casa di Noale annuncia che non andrà sul mercato a cercare il sostituto di Andrea Iannone, squalificato per quattro anni causa doping. Aleix Espargaro, Bradley Smith e Lorenzo Savadori rappresenteranno il costruttore veneto anche la prossima stagione, guidando la RS-GP modificata. La lineup dettagliata sarà ufficializzata al termine dei test invernali. Chi saranno iche correranno pernella? Com’era in un cero senso prevedibile,non si mette sul mercato etitolari. Aleix Espargaro è il punto fermo del progetto, mentre per il posto vacante ...

