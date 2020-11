Live – Non è la d’Urso: l’ex Ken Umano, ora Jessica, contro Lorenzetti: “sei un mostro” e minaccia di portarlo a processo – VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) Da “Ken Umano” a Jessica. Rodrigo Alves, famoso per essersi sottoposto a numerosi interventi di chirurgia plastica nel tentativo di avvicinarsi il più possibile al modello di Ken, nel corso dell’ultimo anno ha deciso di andare incontro ad un cambiamento ancora più radicale. Stanco di sentirsi in un corpo che non rappresentava la sua identità, Rodrigo ha intrapreso un percorso di transizione fisica che lo ha portato a diventare essere Jessica. Ospite, ieri sera, a Live: Non è a d’Urso, Jessica Alves ha affrontato le 5 sfere per trattare la tematica della chirurgia plastica e della sua transizione. “Sto ancora imparando ad essere donna, per me è una novità”, dichiara Jessica. “Sto imparando ancora a camminare sui tacchi, a vestirmi da donna, sto ... Leggi su trendit (Di lunedì 23 novembre 2020) Da “Ken” a. Rodrigo Alves, famoso per essersi sottoposto a numerosi interventi di chirurgia plastica nel tentativo di avvicinarsi il più possibile al modello di Ken, nel corso dell’ultimo anno ha deciso di andare inad un cambiamento ancora più radicale. Stanco di sentirsi in un corpo che non rappresentava la sua identità, Rodrigo ha intrapreso un percorso di transizione fisica che lo ha portato a diventare essere. Ospite, ieri sera, a: Non è aAlves ha affrontato le 5 sfere per trattare la tematica della chirurgia plastica e della sua transizione. “Sto ancora imparando ad essere donna, per me è una novità”, dichiara. “Sto imparando ancora a camminare sui tacchi, a vestirmi da donna, sto ...

