Juventus-Ferencvaros, i diffidati bianconeri a rischio squalifica per la Dinamo Kiev (Di lunedì 23 novembre 2020) Un solo giocatore della Juventus figura nell'elenco dei diffidati a rischio squalifica in vista della Dinamo Kiev prima del match contro il Ferencvaros in programma martedì 24 novembre all'Allianz Stadium. Si tratta di Juan Cuadrado, che è stato ammonito per due volte nelle prime tre sfide del girone e dunque è l'unico bianconero che in caso di ulteriore ammonizione contro i magiari salterebbe l'incontro della settimana successiva contro gli ucraini. SportFace.

