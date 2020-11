Il partito di Lucia Annibali impone alla Rai lo stop all’intervista di Franca Leosini a Luca Varani (Di lunedì 23 novembre 2020) La questione è la seguente: l’intervista Leosini cancellata dal palinsesto della Rai era quella realizzata nel 2016 a Luca Varani, il mandante dell’aggressione con l’acido a Lucia Annibali, attuale parlamentare di Italia Viva. Si tratta di una delle interviste in cui la storica giornalista e scrittrice, che si confronta sempre con i protagonisti dei più efferati delitti italiani, era stata particolarmente intransigente con la persona che stava intervistando. Sarebbe dovuta andare in onda nel palinsesto di Domenica Con, una vera e propria “maratona” della Leosini su Rai Cultura, dedicata al tema della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che verrà ricordata il 25 novembre. LEGGI ANCHE > I fan di Franca Leosini finiscono ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 novembre 2020) La questione è la seguente: l’intervistacancellata dal palinsesto della Rai era quella realizzata nel 2016 a, il mandante dell’aggressione con l’acido a, attuale parlamentare di Italia Viva. Si tratta di una delle interviste in cui la storica giornalista e scrittrice, che si confronta sempre con i protagonisti dei più efferati delitti italiani, era stata particolarmente intransigente con la persona che stava intervistando. Sarebbe dovuta andare in onda nel palinsesto di Domenica Con, una vera e propria “maratona” dellasu Rai Cultura, dedicata al tema della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che verrà ricordata il 25 novembre. LEGGI ANCHE > I fan difiniscono ...

