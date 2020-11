Il kiwi | un alleato contro la stitichezza cronica

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Molte persone pensano che lasia una malattia. In realtà non sanno invece che è solo la naturale conseguenza di un altro problema di salute che sta a monte. William Chey, M.D., professore di gastrointerologia, ha spiegato che: “Le prugne erano già riconosciute come alleatela. Ma adesso diversi studi asiatici hanno provato che anche ilfresco può aiutare le persone affette da questo disturbo, tra l’altro molto comune”. I ricercatori, in questo studio, si sono concentrati su 3 diversi trattamenti naturali. Le prugne si sono rivelate tra i rimedi più efficaci, seguite subito dopo dai. Dei pazienti assegnati al, il 45% ha ricevuto sollievo dalla costipazione. Sebbene questo sollievo fosse inferiore a quello ...