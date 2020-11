FVG, parte da sei Comuni lo screening per isolare i positivi (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha illustrato oggi la nuova ordinanza anti-Covid che introduce su tutto il territorio regionale alcune norme più restrittive accompagnate da forti raccomandazioni e avvia a partire dai Comuni con l’indice di contagio più alto uno screening mirato a isolare i cittadini positivi.L’ordinanza sarà in vigore dalla prossima mezzanotte fino al 3 dicembre compreso. L’incontro con la stampa si è tenuto a Trieste nel Palazzo della Regione, presente il vicegovernatore Riccardo Riccardi e con i sindaci dei Comuni interessati dall’avvio dello screening in videocollegamento.I divieti previsti nella nuova ordinanza riguardano il consumo di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, “finalizzato a evitare ... Leggi su udine20 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha illustrato oggi la nuova ordinanza anti-Covid che introduce su tutto il territorio regionale alcune norme più restrittive accompagnate da forti raccomandazioni e avvia a partire daicon l’indice di contagio più alto unomirato ai cittadini.L’ordinanza sarà in vigore dalla prossima mezzanotte fino al 3 dicembre compreso. L’incontro con la stampa si è tenuto a Trieste nel Palazzo della Regione, presente il vicegovernatore Riccardo Riccardi e con i sindaci deiinteressati dall’avvio delloin videocollegamento.I divieti previsti nella nuova ordinanza riguardano il consumo di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, “finalizzato a evitare ...

