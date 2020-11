Ennesima figuraccia di Toninelli. «Vergogna in Calabria». «Al governo ci siete voi» (video) (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo show di Danilo Toninelli è sempre un momento di televisione molto godibile. Il suo faccione che punta la telecamera, lui che sbraita pensando che urlare lo renda convincente, fino a quando qualcuno gli fa velatamente notare che al governo ci sono loro, i grillini, lui, anzi no, visto che è stato fatto fuori dagli stessi amici. Il copione è andato in scena regolarmente anche questa mattina, sulla Sette, a Omnibus, quando Toninelli è stato “interrogato” sulle drammaticamente ridicole vicende della sanità calabrese, che ancora attende un comissario, dopo l’addio di Cotticelli (nominato dall’all0ra ministra grillina Giulia Grillo), lo stop al “negazionosta” Zuccatelli, il no dell’indagato Gaudio e la farsa su Gino Strada. “Io da cittadino mi indigno per quanto è accaduto in Calabria sul commissario, basta, è ora di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo show di Daniloè sempre un momento di televisione molto godibile. Il suo faccione che punta la telecamera, lui che sbraita pensando che urlare lo renda convincente, fino a quando qualcuno gli fa velatamente notare che alci sono loro, i grillini, lui, anzi no, visto che è stato fatto fuori dagli stessi amici. Il copione è andato in scena regolarmente anche questa mattina, sulla Sette, a Omnibus, quandoè stato “interrogato” sulle drammaticamente ridicole vicende della sanità calabrese, che ancora attende un comissario, dopo l’addio di Cotticelli (nominato dall’all0ra ministra grillina Giulia Grillo), lo stop al “negazionosta” Zuccatelli, il no dell’indagato Gaudio e la farsa su Gino Strada. “Io da cittadino mi indigno per quanto è accaduto insul commissario, basta, è ora di ...

SecolodItalia1 : Ennesima figuraccia di Toninelli. «Vergogna in Calabria». «Al governo ci siete voi» (video) - orizzontescuola : Concorso straordinario, Sasso (Lega): “Come volevasi dimostrare, il Tar certifica ennesima figuraccia della ministr… - ciramika : @alexfrosio Di grande c'è solo l'ennesima figuraccia della difesa del Napoli, in particolare da #DiLorenzo, indegno… - alberto02259892 : @tutto1altro @VincenzoVitale_ È l'ennesima figuraccia di una grande regione, la più ricca, la più organizzata, dove… - pietromichi : @Enzolott @jose_azzurro @TiElleKappa @tutticonvocati @Zelgadis265 @LucaMarelli72 E qui ti volevo. Io non rispondo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ennesima figuraccia Ennesima figuraccia di Toninelli. «Vergogna in Calabria». «Al governo ci siete voi»... Il Secolo d'Italia Concorso straordinario, Sasso (Lega): “Come volevasi dimostrare, il Tar certifica ennesima figuraccia della ministra”

Il Tar del Lazio, con l’ordinanza pubblicata lo scorso 20 novembre, dà parere favorevole alle prove suppletive per i malati Covid per il concorso straordinario.

Coronavirus, Black Friday resta fissato al 27 novembre. Con i negozi chiusi. Figuraccia del governo

Ennesima figuraccia del governo, che si rivela del tutto incompetente anche nel cercare una soluzione al Black Friday, la giornata di supersconti che resta fissata, almeno così paree, al 27 ...

Il Tar del Lazio, con l’ordinanza pubblicata lo scorso 20 novembre, dà parere favorevole alle prove suppletive per i malati Covid per il concorso straordinario.Ennesima figuraccia del governo, che si rivela del tutto incompetente anche nel cercare una soluzione al Black Friday, la giornata di supersconti che resta fissata, almeno così paree, al 27 ...