Dati covid in lento miglioramento: contagi in calo ma con meno tamponi (Di lunedì 23 novembre 2020) I nuovi positivi sono scesi sotto i 30mila. In risalita i ricoveri in terapia intensiva e il rapporto tra positivi e tamponi, ora al 15%. Una situazione complessiva comunque in lento miglioramento, ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 23 novembre 2020) I nuovi positivi sono scesi sotto i 30mila. In risalita i ricoveri in terapia intensiva e il rapporto tra positivi e, ora al 15%. Una situazione complessiva comunque in, ...

fattoquotidiano : Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “E’ stato molto travisato. Siamo tutti seccati da questa gara di annunc… - rtl1025 : ?? #AstraZeneca presenterà i dati del vaccino anti-Covid alle autorità regolatorie mondiali per l'approvazione condi… - SkyTG24 : Covid, Crisanti a Sky TG24 sul vaccino: 'Non cambio idea: rendere pubblici i dati' - BluDiChina : @mentecritica 'In realtà mio padre era già molto grave tanto è vero che, diversi mesi fa, i medici ci dissero che a… - Alien1it : Insiste...CATTIVONE! Non ti è bastata una prima bastonatoura mediaTERRORISTICA. #Covid, #Crisanti: 'Non cambio ide… -