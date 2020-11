Covid: oltre 100 contagi al Cara di Gradisca, ospiti divisi (Di lunedì 23 novembre 2020) Gradisca D'ISONZO, 23 NOV - Sono 112 gli ospiti del Cara di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) risultati positivi al Covid-19, cui si aggiungono 8 operatori delle Coop che gestiscono la struttura. Lo ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020)D'ISONZO, 23 NOV - Sono 112 glideldid'Isonzo (Gorizia) risultati positivi al-19, cui si aggiungono 8 operatori delle Coop che gestiscono la struttura. Lo ha ...

fattoquotidiano : Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di… - Agenzia_Ansa : #Covid: in Italia le terapie intensive oltre la soglia in 17 regioni. Erano 10 una settimana fa, la criticità si es… - Agenzia_Ansa : #Covid: 34.282 i nuovi casi e 753 i morti nelle ultime 24 ore #ANSA - TirrenoLivorno : ??A Livorno tre decessi su 4 sono di anziani oltre gli 80 anni ??Mauro Zucchelli - BluDiChina : @mentecritica Per capirci: “Mi è dispiaciuto leggere quel titolo. Soltanto all’interno dell’articolo è stato speci… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre ANSA/Covid: Oltre le porte chiuse, il mondo guardato dall'Io ANSA Nuova Europa Berlusconi da Mediaset al Colle senza Salvini

In principio fu Mediaset. Come sempre, del resto. Ma fu anche Joe Biden, in fondo. Vero. Comunque sia, Silvio Berlusconi, il vecchio B. - leader di Forza Italia e capo di una pattuglia di parlamentari ...

Covid e visoni, il Governo blocca attività negli allevamenti. Lav: «Animali contagiati anche in Italia» I casi in Danimarca e Francia Video

Covid e visoni, in Italia si deve fermare tutto a prescindere dalle condizioni degli animali allevati per la loro pelliccia. Sospensione delle attività degli allevamenti di ...

In principio fu Mediaset. Come sempre, del resto. Ma fu anche Joe Biden, in fondo. Vero. Comunque sia, Silvio Berlusconi, il vecchio B. - leader di Forza Italia e capo di una pattuglia di parlamentari ...Covid e visoni, in Italia si deve fermare tutto a prescindere dalle condizioni degli animali allevati per la loro pelliccia. Sospensione delle attività degli allevamenti di ...