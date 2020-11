Coronavirus: Conte, 'no vacanze indiscriminate sulla neve' (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla nave è incontrollabile e con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Non possiamo concederci. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno allenave è incontrollabile e con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire, non possiamo permettercelo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe, ospite di Otto e mezzo su La7.

La7tv : #tagada Coronavirus, Massimo #DeManzoni: 'Quello che vedo in tutte queste misure è il tentativo di scaricare le res… - Corriere : Conte: «Natale è raccoglimento spirituale, non viene bene in tanti» - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Fiero di essere italiano. Qualcosa che non rifarei? Non sono infallibile” - sergimagugliani : RT @askanews_ita: Conte: no alle vacanze sulla neve, non ripetiamo Ferragosto - askanews_ita : Conte: no alle vacanze sulla neve, non ripetiamo Ferragosto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, Conte: "A Natale non ripeteremo Ferragosto, niente vacanze sulla neve". Boccia: "Con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di cenoni" la Repubblica Dpcm Natale, Conte: «Per le Feste misure ad hoc, non ripeteremo Ferragosto»

Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su ... la parola alla scienza per spiegare Covid-19 I nuovi divieti: jogging, fumo in strada e negozi chiusi Il ...

Coronavirus, ristoratore milanese: "Farò causa a Conte. Ho aperto a fine 2019, come sono stato fregato dallo Stato"

Marco Bedolo e Michela Fino hanno dovuto già mettere in vendita il loro bar tavola fredda a Milano, dopo aver perso, in otto mesi, qualcosa come 90-100mila euro, tutti i risparmi di famiglia. Il ...

Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su ... la parola alla scienza per spiegare Covid-19 I nuovi divieti: jogging, fumo in strada e negozi chiusi Il ...Marco Bedolo e Michela Fino hanno dovuto già mettere in vendita il loro bar tavola fredda a Milano, dopo aver perso, in otto mesi, qualcosa come 90-100mila euro, tutti i risparmi di famiglia. Il ...