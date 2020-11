Conte a La7: “Natale? Non ci possiamo permettere un altro Ferragosto. Vogliamo ridurre socialità ma consentire lo scambio di doni” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Un nuovo Ferragosto? Non ce lo possiamo permettere”, così il premier Giuseppe Conte intervistato a Otto e mezzo su La7, parlando del nuovo dpcm di dicembre che regolerà, di fatto, le misure per le festività natalizie. Riguardo alla possibilità di cenoni a numero limitato, il presidente del Consiglio parla di raccomandazioni: “Uno stato libero e democratico non può entrare nelle case e dire quante persone siedono a tavolo – sottolinea – Ma feste, festini, veglioni vanno Contenuti. Sarà un Natale diverso”. L’obiettivo dell’esecutivo, specifica poi ancora il premier, è quello di “ridurre le occasioni di socialità ma consentire la tradizione a noi molto cara dei doni”. Sì quindi allo shopping ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Un nuovo? Non ce lo”, così il premier Giuseppeintervistato a Otto e mezzo su La7, parlando del nuovo dpcm di dicembre che regolerà, di fatto, le misure per le festività natalizie. Riguardo alla possibilità di cenoni a numero limitato, il presidente del Consiglio parla di raccomandazioni: “Uno stato libero e democratico non può entrare nelle case e dire quante persone siedono a tavolo – sottolinea – Ma feste, festini, veglioni vannonuti. Sarà un Natale diverso”. L’obiettivo dell’esecutivo, specifica poi ancora il premier, è quello di “le occasioni dimala tradizione a noi molto cara dei. Sì quindi allo shopping ...

