Concorso straordinario, Tar: sì alle prove per i positivi Covid. Fioramonti, “Non ci voleva la sfera di cristallo” (Di lunedì 23 novembre 2020) "Sentenza del Tar sul Concorso straordinario: finalmente riconosciuto diritto di prove suppletive per i positivi al Covid-19". Così dichiara l'onorevole Lorenzo Fioramonti (Misto), già Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) "Sentenza del Tar sul: finalmente riconosciuto diritto disuppletive per ial-19". Così dichiara l'onorevole Lorenzo(Misto), già Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'articolo .

SoniaLaVera : RT @uolller: Il #Tar boccia il ministero dell'Istruzione: '#Concorso straordinario anche per i positivi al Covid' - orizzontescuola : Concorso straordinario, Tar: sì alle prove per i positivi Covid. Fioramonti, “Non ci voleva la sfera di cristallo” - uolller : Il #Tar boccia il ministero dell'Istruzione: '#Concorso straordinario anche per i positivi al Covid'… -