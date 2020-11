Chiara Ferragni lancerà una collezione moda per bambine (Di lunedì 23 novembre 2020) In attesa di diventare mamma di una bambina, l’influencer Chiara Ferragni stringe un accordo con un importante marchio kidswear: prime prove nell’ Autunno-Inverno 2021/22 Vedrà la luce in tempo per la stagione Autunno-Inverno 2021/22, la prima collezione di moda per bambine frutto di una collaborazione tra Chiara Ferragni e il noto marchio kidswear Monnalisa, firmata proprio in queste ore e per la durata di un lustro. Ecco il commento dell’influencer cremonese: “L’accordo con Monnalisa è un ulteriore passo nello sviluppo a 360° del marchio che porta il mio nome. La realtà toscana, è senza dubbio l’eccellenza mondiale del kidswear alto di gamma e ci permetterà di entrare in questo settore dalla porta principale”. Questo nuovo capitolo della sua vita imprenditoriale, ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020) In attesa di diventare mamma di una bambina, l’influencerstringe un accordo con un importante marchio kidswear: prime prove nell’ Autunno-Inverno 2021/22 Vedrà la luce in tempo per la stagione Autunno-Inverno 2021/22, la primadiperfrutto di una collaborazione trae il noto marchio kidswear Monnalisa, firmata proprio in queste ore e per la durata di un lustro. Ecco il commento dell’influencer cremonese: “L’accordo con Monnalisa è un ulteriore passo nello sviluppo a 360° del marchio che porta il mio nome. La realtà toscana, è senza dubbio l’eccellenza mondiale del kidswear alto di gamma e ci permetterà di entrare in questo settore dalla porta principale”. Questo nuovo capitolo della sua vita imprenditoriale, ...

