Among Us sta per parlare italiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Among Us nonostante sia stato pubblicato due anni fa è diventato famosissimo soltanto da poco, grazie forse anche agli streamer che hanno iniziato a giocare al titolo di Innersloth. Ebbene, lo studio di sviluppo aveva precedentemente messo in cantiere un sequel che però è stato cancellato in favore di nuovissimi contenuti per il primo capitolo. Tra i piani del team tuttavia c'è la lotta dura agli hacker: sono in via di sviluppo infatti nuovi strumenti per eliminare sia la tossicità che gli hacking. "Massima priorità ora per la segnalazione e la moderazione! Vogliamo che il nostro spazio sia accogliente e rispettoso, quindi questo è il nostro primo passo. Siate gentili gli uni con gli altri nel frattempo!" recita il tweet. Grandi notizie anche per quanto riguarda la localizzazione: Innersloth infatti è al lavoro per far sì che il gioco possa supportare anche la lingua ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020)Us nonostante sia stato pubblicato due anni fa è diventato famosissimo soltanto da poco, grazie forse anche agli streamer che hanno iniziato a giocare al titolo di Innersloth. Ebbene, lo studio di sviluppo aveva precedentemente messo in cantiere un sequel che però è stato cancellato in favore di nuovissimi contenuti per il primo capitolo. Tra i piani del team tuttavia c'è la lotta dura agli hacker: sono in via di sviluppo infatti nuovi strumenti per eliminare sia la tossicità che gli hacking. "Massima priorità ora per la segnalazione e la moderazione! Vogliamo che il nostro spazio sia accogliente e rispettoso, quindi questo è il nostro primo passo. Siate gentili gli uni con gli altri nel frattempo!" recita il tweet. Grandi notizie anche per quanto riguarda la localizzazione: Innersloth infatti è al lavoro per far sì che il gioco possa supportare anche la lingua ...

CherryBonnefoy : da grande voglio essere in grado di fare una partita a among us CI STA HAHAH - xaviecifuentes : RT @dracosauvage: xavier — degas: paolo fox gli fa un baffo, ci azzecca sempre con le carte e a volte mette paura, comunque mi sta simpatic… - dracosauvage : xavier — degas: paolo fox gli fa un baffo, ci azzecca sempre con le carte e a volte mette paura, comunque mi sta si… - dracosauvage : chloe — krylova: giochiamo ogni tanto ad among us e mi sta simpatica, anche se mi ruba il giallo e dovrebbe vederme… - simacheansiaa : Qualcuno che sta giocando ad Among Us? -

Ultime Notizie dalla rete : Among sta Among Us: in arrivo la traduzione in italiano, è ufficiale! Tom's Hardware Italia Fxview.com Takes a Spot Amongst the Top 75,000 Websites in the World

Fxview.com, a leading FX and CFD provider, has reached a prestigious milestone by securing a spot in the world’s top 75,000 websites according to Alexa. The milestone was reached in less than 2 months ...

Fxview.com, a leading FX and CFD provider, has reached a prestigious milestone by securing a spot in the world’s top 75,000 websites according to Alexa. The milestone was reached in less than 2 months ...