Traffico Roma del 22-11-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 novembre 2020) Luceverderitrovati in studio Tiziana rimondi non molto ilsulle principali arterie della capitale Ci sono code a tratti sulla Cassia tra Cesano e Formello in direzione della città proseguono i lavori sulla Salaria con deviazioni per ilnelle due direzioni sui cavalcavia della motorizzazione civile possibile quindi rallentamenti e code incidente sulla via del mare all’altezza del raccordo anulare inevitabili ripercussioni per ilin direzione del centro città anche sulla tangenziale a causa di un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita Verano Porta Maggiore Ci sono code in stazione di San Giovanni per tutte le notizie suviabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate all’emergenza coronavirus potete consultare il sito ...