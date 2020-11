Serie A oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo otto giornate (Di lunedì 23 novembre 2020) dopo la sosta per le Nazionali riparte il campionato con l’ottava giornata. Il Milan vince e convince contro il Napoli: tre punti di fondamentale importanza per i rossoneri che continuano a guidare la classifica con 20 punti, ben 10 in più rispetto allo scorso anno. Guadagnano anche Sassuolo (+9) e Roma (+4) mentre perdono terreno rispetto a un anno fa Juventus, Inter, Napoli e Atalanta. Ecco le classifiche a confronto oggi e un anno fa. CLASSIFICA Serie A 2020-21 dopo L’OTTAVA GIORNATA Milan 20 (+10) Sassuolo 18 (+9) Roma 17 (+4) *una sconfitta a tavolino Juventus 16 (-6) Inter 15 (-6) Napoli 14 (-2) *una sconfitta a tavolino Atalanta 14 (-3) Lazio 14 (+2) Verona 12 (+3) Sampdoria 10 (+6) Cagliari 10 (-4) Bologna 9 (-) Spezia 9 ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020)la sosta per le Nazionali riparte il campionato con l’ottava giornata. Il Milan vince e convince contro il Napoli: tre punti di fondamentale importanza per i rossoneri che continuano a guidare la classifica con 20 punti, ben 10 in più rispetto allo scorso. Guadagnano anche Sassuolo (+9) e Roma (+4) mentre perdono terreno rispetto a unfa Juventus, Inter, Napoli e Atalanta. Ecco lee unfa. CLASSIFICAA 2020-21L’OTTAVA GIORNATA Milan 20 (+10) Sassuolo 18 (+9) Roma 17 (+4) *una sconfitta a tavolino Juventus 16 (-6) Inter 15 (-6) Napoli 14 (-2) *una sconfitta a tavolino Atalanta 14 (-3) Lazio 14 (+2) Verona 12 (+3) Sampdoria 10 (+6) Cagliari 10 (-4) Bologna 9 (-) Spezia 9 ...

Milan, Ibrahimovic segna la quarta doppietta in stagione in Serie A

Con la doppietta di stasera sale a 4 marcature multiple in Serie A Con la doppietta messa a segno oggi contro il Napoli, Zlatan Ibrahimovic sale a quota 4 doppie marcature realizzate. Le precedenti le ...

