Sassuolo, De Zerbi: «Scudetto? Altre squadre hanno tutto più di noi» (Di domenica 22 novembre 2020) Roberto De Zerbi si gode il suo Sassuolo in vetta alla classifica. Ecco le parole del tecnico dei neroverdi sulla gara con il Verona Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona. AMBIZIONI – «La gara col Bologna è stata casuale, ha ragione Mihajlovic. Ambizioni? Dobbiamo fare le persone serie, che poi uno voglia arrivare sempre più in alto sì, ma ci sono dei livelli che ancora non abbiamo raggiunto. Torneremo mettendo ancora più ambizione per non fermarci, le Altre squadre hanno molto più di noi su tutto». LA GARA – «Affrontare il Verona, come l’Atalanta, sono quattro partite completamente diverse, fanno fatica tutti a giocare contro di loro. Mettono in difficoltà tutti. Con loro devi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Roberto Desi gode il suoin vetta alla classifica. Ecco le parole del tecnico dei neroverdi sulla gara con il Verona Roberto De, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona. AMBIZIONI – «La gara col Bologna è stata casuale, ha ragione Mihajlovic. Ambizioni? Dobbiamo fare le persone serie, che poi uno voglia arrivare sempre più in alto sì, ma ci sono dei livelli che ancora non abbiamo raggiunto. Torneremo mettendo ancora più ambizione per non fermarci, lemolto più di noi su». LA GARA – «Affrontare il Verona, come l’Atalanta, sono quattro partite completamente diverse, fanno fatica tutti a giocare contro di loro. Mettono in difficoltà tutti. Con loro devi ...

