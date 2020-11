San Francesco e l'economia di Francesco (Di domenica 22 novembre 2020) Ad Assisi un incontro internazionale di studiosi e di giovani, promosso da papa Francesco, ha dato vita in questi giorni, dal 19 al 21 novembre, a un meeting molto denso di interventi autorevoli (... Leggi su globalist (Di domenica 22 novembre 2020) Ad Assisi un incontro internazionale di studiosi e di giovani, promosso da papa, ha dato vita in questi giorni, dal 19 al 21 novembre, a un meeting molto denso di interventi autorevoli (...

Giorgiolaporta : Si mettono in fila davanti alla #mensa dei poveri e vengono multati per assembramento. Questa è ancora l'Italia di… - RaiNews : Preoccupa l'ingrossamento del fiume Esaro, che attraversa alcuni quartieri popolari di Crotone, come Fondo Gesù e S… - vaticannews_it : ??Giovedì 19 si apre “Economy of Francesco”: incontro con i giovani economisti voluto dal #Papa per una #economia se… - francesco_frenk : Oggi, nove anni fa, cominciavo a lavorare per la UEFA. Oggi, nove anni fa, a quest'ora circa, mettevo il piede per… - pierinorinaldi : Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'imp… -