Roma-Parma 3-0 | il tabellino

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Fiorentina 0-1 Benevento Sampdoria 1-2 Bologna Roma 3-0 Parma Verona 0-2 Sassuolo Inter Milan 4… - SkySport : ROMA-PARMA 3-0 Risultato finale ? ? #BorjaMayoral (28') ? #Mkhitaryan (32') ? #Mkhitaryan (40') ? ?… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Scores: Verona 0-1 Sassuolo Inter 0-1 Torino Roma 3-0 Parma Sampdoria 1-1 Bologna #SSFootball - elindepepy : ?????????? ?? ????? Roma 3 ?? 0 Parma - FiloBarige993 : RT @AgentiAnonimi: Vince a 3-0 la #Roma contro il #Parma grazie alla doppietta di #Mkhitaryan ed al gol di #borjamayoral -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Parma

Tutto facile per la Roma, nonostante l'emergenza: i giallorossi strapazzano 3-0 il Parma e volano momentaneamente al secondo posto in classifica Si comincia con ...Il Parma non ha nemmeno il tempo di realizzare che un bolide di Mkhitaryan porta la Roma sul 2-0. L'armeno conferma il suo ottimo momento di forma, raccogliendo al meglio una sponda di Mayoral al ...