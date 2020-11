Roma | Fonseca | «Squadra in fiducia anche senza Dzeko Sul rinnovo…»

(Di domenica 22 novembre 2020) Paulo, tecnico della, ha commentato la grande vittoria sul Parma. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso Paulo, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la bellissima vittoria contro il Parma. LA GARA – «Abbiamo fatto un’ottima partita, soprattutto nel primo tempo dopo abbiamo fatto 3 gol. Penso che laabbia giocato molto bene, nella ripresa abbiamo gestito e creato situazioni per segnare ancora». RINNOVO – «Non sono preoccupato per questa questione, sono concentrato sulle partite. Sono soddisfatto perché lasta giocando bene e l’importante è che lavinca e ripetere questo tipo di prestazioni».ASSENTE – «Laè in, è vero che ...

Tre gol al Parma e la consapevolezza di avere una squadra in crescita anche in chi gioca meno. Paulo Fonseca si gode la sua Roma che gioca, segna e vince: "Abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto ...Voto alto in pagella per la Roma? “Abbiamo fatto un’ottima partita, soprattutto nel primo tempo dopo abbiamo fatto 3 gol. Penso che la squadra abbia giocato molto bene, nella ripresa abbiamo gestito e ...