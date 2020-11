Rischiamo subito un Inverno CATTIVO

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 22 novembre 2020) Freddo invernale con meteo nevoso. Definirlo “colpo di scena” significherebbe stupirsi di un quadro evolutivo che avevamo immaginato, ipotizzato, delineato sulla base di attente analisi meteo climatiche. Invece no, non siamo per nulla stupiti. Ovvio, non abbiamo ancora la certezza che la prima decade di dicembre possa riservarci freddo e nevicate, ma i segnali in quella direzione ci sono e vanno perseguiti. Lasciamo da parte i modelli matematici di previsione, che nelle loro emissioni quotidiane (chi 2 volte al dì, chi 4), può variare l’umore. Quando abbiamo parlato di un possibile episodio invernale a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre lo abbiamo fatto considerando una serie di elementi che esulano dalla mera osservazione modellistica. Abbiamo parlato di Vortice Polare, di indice NAO, di indice AO, di Nina, di anomalie termiche oceaniche. Ecco, mettendo insieme tutti ...