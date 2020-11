Napoli-Milan, orario d’inizio e dove vederla in tv. Programma, streaming, probabili formazioni Serie A (Di domenica 22 novembre 2020) Oggi domenica 22 novembre (ore 20.45) si gioca Napoli-Milan, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Il campionato è ripartito dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali e questo weekend si conclude con un posticipo davvero di lusso, un incontro che si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente. Si tratta di una partita fondamentale ai fini della classifica generale: il Milan capolista incrocia il Napoli terzo, le due formazioni sono separate da appena tre punti. I partenopei puntano al colpaccio al San Paolo per agganciare i rossoneri, i quali invece vogliono confermarsi in vetta alla classifica generale. I meneghini avevano pareggiato un paio di settimane fa contro il Verona a San Siro e sembrano essere un po’ in debito di ossigeno, ma ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Oggi domenica 22 novembre (ore 20.45) si gioca, match valido per l’ottava giornata dellaA 2020-2021 di calcio. Il campionato è ripartito dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali e questo weekend si conclude con un posticipo davvero di lusso, un incontro che si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente. Si tratta di una partita fondamentale ai fini della classifica generale: ilcapolista incrocia ilterzo, le duesono separate da appena tre punti. I partenopei puntano al colpaccio al San Paolo per agganciare i rossoneri, i quali invece vogliono confermarsi in vetta alla classifica generale. I meneghini avevano pareggiato un paio di settimane fa contro il Verona a San Siro e sembrano essere un po’ in debito di ossigeno, ma ...

