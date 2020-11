L’Oms: «Se l’Europa non cambia ci sarà la terza ondata. La Corea sta facendo meglio» (Di domenica 22 novembre 2020) L’intervista dell’inviato speciale per la pandemia David Nabarro. La strigliata alla Svizzera: troppe aperture. Poi il paragone con la Corea del Sud: «Lì tutti rispettano il distanziamento sociale e indossano le mascherine» Leggi su corriere (Di domenica 22 novembre 2020) L’intervista dell’inviato speciale per la pandemia David Nabarro. La strigliata alla Svizzera: troppe aperture. Poi il paragone con ladel Sud: «Lì tutti rispettano il distanziamento sociale e indossano le mascherine»

maurobov : RT @Corriere: «Se l’Europa non cambia ci sarà la terza ondata. Troppe aperture in Svizzera, la Corea... - Corriere : «Se l’Europa non cambia ci sarà la terza ondata. Troppe aperture in Svizzera, la Corea... - RobMacCready : @Mr_Ozymandias l #Covid_19 circolava in #Italia ed #Europa già a settembre 2019, in Italia i #decessi erano in lin… - giriccil : @RadioRadioWeb ... poi dopo il Governo pure l'Europa , la Cina l'OMS e l'ONU eccheccazzo quanno ce vò ce vò... ???????? - Giacinto_Bruno : RT @settimo771: @EttoreGiuliano @roberto_ave @Marius30386553 @Giacinto_Bruno Kluge, responsabile OMS per l'Europa. Dichiara che se il 95% d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oms l’Europa L’Oms: «Se l’Europa non cambia ci sarà una terza ondata. L’Asia sta facendo meglio» Corriere della Sera