Lo scazzo tra Gasparri e Crosetto su Morra e la Rai

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 22 novembre 2020) Nel mare magnum di polemiche sul caso, ecco che su Twitter è andata in scena la liteche ha coinvolto anche Andrea Orlando. Il tutto, infatti, è partito con un post pubblicato dal deputato del Partito Democratico in cui si faceva riferimento alla scelta della Rai di cancellare l’ospitata del Presidente della Commissione Antimafia a Titolo V (di venerdì scorso). Non si volevano difendere le parole di, ma solo sottolineare come sia stato un funzionario scelto da un cda (della televisione pubblica) a prendere questa decisione. Ma il senatore di Forza Italia ha attaccato entrambi. LEGGI ANCHE > Lo strano caso di Hulk Hogan che risponde a Guidosu Twitter Tutto è partito da questo tweet, con Guidoche ha replicato (dano ragione) ad Andrea ...