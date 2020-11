Fiorentina, infortunio Ribery: problema muscolare (Di domenica 22 novembre 2020) Nel primo tempo di Fiorentina-Benevento, Ribery è stato costretto a uscire dal campo per infortunio Subito una tegola per Cesare Prandelli al suo secondo esordio sulla panchina della Fiorentina. Nel primo tempo della partita contro il Benevento, infatti, Franck Ribery è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio. Il problema sembra essere di tipo muscolare, all’adduttore della gamba destra. Al suo posto è entrato Saponara. La squadra viola, però, col fiato sospeso anche in vista della prossima partita contro il Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Nel primo tempo di-Benevento,è stato costretto a uscire dal campo perSubito una tegola per Cesare Prandelli al suo secondo esordio sulla panchina della. Nel primo tempo della partita contro il Benevento, infatti, Franckè stato costretto a uscire dal campo per un. Ilsembra essere di tipo, all’adduttore della gamba destra. Al suo posto è entrato Saponara. La squadra viola, però, col fiato sospeso anche in vista della prossima partita contro il Milan. Leggi su Calcionews24.com

