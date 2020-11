De Paul: “Per una volta gli episodi hanno girato a nostro favore. Sono in un buon momento” (Di domenica 22 novembre 2020) L’autore del gol vittoria nel match contro il Genoa, Rodrigo De Paul ha commentato così la partita ai microfoni di Sky Sport: “Sono arrivato giovedì dopo le Nazionali, oggi per noi era la partita per reindirizzare il nostro campionato e Sono molto contento. Mi alleno per aiutare la squadra, lavoro su quello. Sono in un buon momento e spero che questa vittoria possa aiutarci ancora di più. Quando ti segnano all’ultimo dopo una partita così fa male, per fortuna per una volta gli episodi hanno girato a nostro favore e Sono contento. Io ho detto alla squadra che dovevamo partire dal prendere zero gol. Se riusciamo a mantenere la porta inviolata sicuramente i gol poi ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) L’autore del gol vittoria nel match contro il Genoa, Rodrigo Deha commentato così la partita ai microfoni di Sky Sport: “arrivato giovedì dopo le Nazionali, oggi per noi era la partita per reindirizzare ilcampionato emolto contento. Mi alleno per aiutare la squadra, lavoro su quello.in unmomento e spero che questa vittoria possa aiutarci ancora di più. Quando ti segnano all’ultimo dopo una partita così fa male, per fortuna per unaglicontento. Io ho detto alla squadra che dovevamo partire dal prendere zero gol. Se riusciamo a mantenere la porta inviolata sicuramente i gol poi ...

