Basket | Serie A 2020-2021 | colpaccio di Varese | soffre Brindisi Vince anche Cantù

(Di domenica 22 novembre 2020) Cinque i match disputati nel pomeriggio di oggi inA die oltre alle vittorie di Milano e Virtus Bologna in campo sono scese-Roma, Trento--Brescia. Ecco come è andata. ACQUA S.BERNARDO-VIRTUS ROMA 101-85 (23-21, 46-36, 74-63)la sfida contro la Virtus Roma e lo fa grazie soprattutto a un secondo quarto che vede i padroni di casa scappare via decisi. Inizia meglio Roma, che con una tripla di Wilson si porta sullo 0-5 e, di fatto, fa la parte della lepre per quasi tutto il primo quarto. Solo nel finale, però, i canestri di Johnson e Procida danno il vantaggio ai lombardi. Nel secondo quarto, però, come detto la musica cambia. La tripla di Procida dà il +5 anei primi minuti, poi ...