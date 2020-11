Viaggio in Groenlandia

Leggi su gqitalia

(Di sabato 21 novembre 2020). Flemming continua a scuotere la testa, facendo ciondolare sempre più affranto il capo ricoperto dai capelli rossicci a spazzola. Tira su col naso, gli occhi gonfi di lacrime persi a cercare una spiegazione all’incredibile. La verità dura da accettare è che Koni è morto. E la spiegazione non arriverà, rimarrà nelle budella turchesi del ghiaccio intorno al campo, tra i rivoli gelati che mulinano sotto il crepaccio dove è precipitato. Forse per questo, Flemming si raddrizza, staccandosi dal tavolo stringe le spalle e annuendo sospira: This is Greenland. Poi lo ripete a se stesso più convinto, ridando vigore al suo corpaccione di oltre 1 metro e 90 centimetri, fino a poco prima afflosciato malamente sulla sedia di formica della sua guest house. Quindi lo ripete ancora guardandoci negli occhi, con l’aria di chi svela il lato più segreto di una verità da ...