Scuole | a Giugliano si prosegue con didattica a distanza fino al 4 dicembre

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – L’Ordinanza del Sindaco Nicola Pirozzi a tutela della salute dei piccoli, delle loro famiglie e del personale scolastico, 21 novembre 2020. “Non si può rientrare a scuola il 24 novembre senza le necessarie condizioni di sicurezza che ora sembrano ancora compromesse dai livelli di contagio in città – dice il sindaco Nicola Pirozzi – Non è stata una decisione facile, il diritto allo studio e alla socializzazione mi stanno molto a cuore, ma ora è il momento di pensare alla salute dei nostri piccoli”. L’emergenza Covid non distrae comunque l’amministrazione Pirozzi dalla tutela al diritto allo studio e la decisione è arrivata dopo aver sentito i dirigenti scolastici e, attraverso di loro, anche i rappresentanti dei genitori. Sono arrivate segnalazioni di una bassissima percentuale di alunni e personale ...