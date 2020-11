Sandra Zampa: 'Non rifaremo errori dell'estate, a Natale e Capodanno nessuna deroga alle misure' (Di sabato 21 novembre 2020) Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della salute, a Otto e Mezzo su La7 ha ribadito quali comportamenti dovremo seguire a Natale: "Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il ... Leggi su globalist (Di sabato 21 novembre 2020), sottosegretaria al Ministeroa salute, a Otto e Mezzo su La7 ha ribadito quali comportamenti dovremo seguire a: "Questodobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il ...

globalistIT : Che sarà un Natale molto strano lo avevamo capito. Speriamo che tutti siano responsabili... - tempoweb : Sistemati per le feste. Il piano del #governo: #Natale in 5 o 6, solo con gli affetti più cari #dpcm #sandrazampa… - S08789839 : RT @PersilQ: @PatriziaRametta @butera_linda Secondo una certa, Chiara, Geloni e una certa Sandra Zampa.. Crisanti è un pazzo ?????????? - DomaniGiornale : Sandra #Zampa ribadisce l’importanza di essere rigorosi per evitare di ripetere gli errori di Ferragosto. Ma apre a… -