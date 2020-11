Qui poco più che 20enne, oggi a 67 anni una delle cantanti italiane più amate (Di sabato 21 novembre 2020) La cantante in questione è una delle tante che ha fatto la storia nel mondo della musica italiana. Oltre a cimentarsi nel canto, è nota anche per essere un’attrice e paroliera. Attualmente ha 67 anni, ma tutti concordano nel dire che non ha perso la bellezza che la caratterizza da sempre. Ecco una foto di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 21 novembre 2020) La cantante in questione è unatante che ha fatto la storia nel mondo della musica italiana. Oltre a cimentarsi nel canto, è nota anche per essere un’attrice e paroliera. Attualmente ha 67, ma tutti concordano nel dire che non ha perso la bellezza che la caratterizza da sempre. Ecco una foto di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

_AnnaTatangelo_ : Tutti pronti per #alltogethernow, tra poco su Canale 5 ???? Vi aspetto con @therealhunzigram @j.ax @francescorenga… - BrunaGueze : RT @amnestyitalia: #AmnestyConsiglia Abbiamo celebrato da poco l'anniversario della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e… - Raffaeleaiell0 : RT @lefrasidiosho: Et voilà. Il primo dicembre esce la mia 'fatica letteraria'. Pensate, costa meno delle scarpe della #Lidl Se volete qu… - ClashRoyaleIT : Preparatevi a degli scontri INCREDIBILI: le FINALI della #CRLWest cominciano TRA POCO!! ?? Sintonizzatevi QUI:… - vittoriodiri : RT @stefan1062: @dellorco85 Parole a dir poco infelici furono quelle di B. quando in campagna elettorale disse alla #Santelli: 'Lei ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui poco Qui poco più che 20enne, oggi a 67 anni una delle cantanti italiane più amate MeteoWeek