Più casi e meno ricoveri. E il tasso di positività torna a salire (di poco) (Di sabato 21 novembre 2020) Andrea Cuomo Ieri 37mila infetti, percentuale sui tamponi al 15,6%. "Solo" 36 pazienti in rianimazione Un venerdì per niente rasserenante. Il bollettino di ieri ha fatto risalire di qualche tacca il termometro della paura Covid19. Più contagi, meno tamponi e la sensazione che parlare di nuove riaperture sia un atto di ottimismo non giustificato dai fatti. La guerra non è finita, non andate in pace. Partiamo dalle cifre, dunque. Ieri sono stati contabilizzati 37.242 nuovi casi, 1.066 in più rispetti a giovedì, quando erano stati 36.176. Si tratta del dato più alto della settimana. Il tutto con un minor numero di tamponi messi a referto, 238.077 quando il giorno prima erano stati 250.186. Un combinato disposto che produce naturalmente un sensibile innalzamento della percentuale di tamponi positivi su quelli totali: ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Andrea Cuomo Ieri 37mila infetti, percentuale sui tamponi al 15,6%. "Solo" 36 pazienti in rianimazione Un venerdì per niente rasserenante. Il bollettino di ieri ha fatto ridi qualche tacca il termometro della paura Covid19. Più contagi,tamponi e la sensazione che parlare di nuove riaperture sia un atto di ottimismo non giustificato dai fatti. La guerra non è finita, non andate in pace. Partiamo dalle cifre, dunque. Ieri sono stati contabilizzati 37.242 nuovi, 1.066 in più rispetti a giovedì, quando erano stati 36.176. Si tratta del dato più alto della settimana. Il tutto con un minor numero di tamponi messi a referto, 238.077 quando il giorno prima erano stati 250.186. Un combinato disposto che produce naturalmente un sensibile innalzamento della percentuale di tamponi positivi su quelli totali: ...

