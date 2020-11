Paola Di Benedetto stronca il fidanzato Federico Rossi: “Nulla è per sempre…” (Di sabato 21 novembre 2020) Paola Di Benedetto dice che nulla è per sempre Dopo averlo annunciato sui loro rispettivi profili Instagram, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno deciso di fare le cose sul serio. Non si tratta di matrimonio, ma la convivenza. A tal proposito la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ne ha parlato a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, facendo un discorso abbastanza importante. “Ho trovato la mia anima gemella, ma non vuol dire niente di definitivo. Ho imparato nella vita che nulla è per sempre”, ha riferito l’ex Madre Natura di Ciao Darwin riferendo dosi al cantante del duo Benji e Fede. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha confessato la soubrette alla nota rivista. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin parla del fidanzato Federico ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 21 novembre 2020)Didice che nulla è per sempre Dopo averlo annunciato sui loro rispettivi profili Instagram,Dihanno deciso di fare le cose sul serio. Non si tratta di matrimonio, ma la convivenza. A tal proposito la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ne ha parlato a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, facendo un discorso abbastanza importante. “Ho trovato la mia anima gemella, ma non vuol dire niente di definitivo. Ho imparato nella vita che nulla è per sempre”, ha riferito l’ex Madre Natura di Ciao Darwin riferendo dosi al cantante del duo Benji e Fede. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha confessato la soubrette alla nota rivista. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin parla del...

ElyCarter89 : @Giovannid_22 e và a finire come paola di benedetto mai nominata ha vinto il gf! enock é il prossimo ?? - nut_moon_ : @angelmel80 AH bo, io ancora non la digerisco la vittoria di paola di benedetto, lì dentro vedo solo Enock così - xpablossmile : @OlgaPesapane @Iam_LoKkiA @zorzi_gaia Io credo perché stia un po’ interpretando il personaggio Paola di Benedetto - Sabrina81779993 : #gfvip a sto giro mi sa che se ha vinto Paola di benedetto come bontà d'animo secondo me vince Pier...i buoni e le… - headandthoughts : @enzoprimerano27 Giulia, Teresanna, Cecilia, (Paola Di Benedetto la metto tra parentesi perché è durata pochissimo) -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Benedetto Paola Di Benedetto: "Ho conosciuto il lato oscuro dello spettacolo" Mediaset Play Paola Di Benedetto: "Ho conosciuto il lato oscuro dello spettacolo"

Paola di Benedetto si è raccontata in un’intervista a Oggi, parlando dei suoi difficili esordi nel mondo dello spettacolo e del suo amore per il compagno Fede: "Voglio tre bambini" ...

Paola Di Benedetto, convivenza con Federico Rossi: “Nulla è per sempre…”

Paola Di Benedetto sulla convivenza con Fede: "Ho imparato che nulla è per sempre" Finalmente Paola Di Bendetto e Federico Rossi hanno fatto il grande ...

Paola di Benedetto si è raccontata in un’intervista a Oggi, parlando dei suoi difficili esordi nel mondo dello spettacolo e del suo amore per il compagno Fede: "Voglio tre bambini" ...Paola Di Benedetto sulla convivenza con Fede: "Ho imparato che nulla è per sempre" Finalmente Paola Di Bendetto e Federico Rossi hanno fatto il grande ...