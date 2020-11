Mauro Corona attacca Franco di Mare: “Faceva l’amico ma mi ha usato” (Di sabato 21 novembre 2020) Mauro Corona attacca Franco di Mare ancora un volta, l’opinionista è stato raggiunto da Dagospia ed ha usato parole molto forti contro il direttore di Rai Tre. Mauro Corona (Facebook)Da tempo era ospite e opinionista fisso del programma Carta Bianca, condotto dal Bianco Berlinguer, fino a qualche settimana fa quando una sua frase nei confronti della giornalista gli è costato il posto. Oggi a distanza di tempo, torna a parlarne e lo fa tramite una lunga intervista rilasciata per Dago spia in cui ancora una volta getta veleno contro Franco di Mare, direttore di Rai Tre, che nonostante le scuse di Corona alla padrona di casa non ha voluto far rientrare lìopinionosta in trasmissione. “Si diceva mio amico ... Leggi su chenews (Di sabato 21 novembre 2020)diancora un volta, l’opinionista è stato raggiunto da Dagospia ed ha usato parole molto forti contro il direttore di Rai Tre.(Facebook)Da tempo era ospite e opinionista fisso del programma Carta Bianca, condotto dal Bianco Berlinguer, fino a qualche settimana fa quando una sua frase nei confronti della giornalista gli è costato il posto. Oggi a distanza di tempo, torna a parlarne e lo fa tramite una lunga intervista rilasciata per Dago spia in cui ancora una volta getta veleno controdi, direttore di Rai Tre, che nonostante le scuse dialla padrona di casa non ha voluto far rientrare lìopinionosta in trasmissione. “Si diceva mio amico ...

CercoNotizie : @USIGRai @RaffaeleLoruss1 @BeppeGiulietti @vditrapani Beh logico... Mauro Corona no, Morra che se la prende con una… - Veronic18571151 : Ma quanto rompe !!! Mauro Corona contro Franco Di Mare per la cacciata dalla Rai: “Ecco cosa mi ha scritto in un sm… - RollaTiziano : RT @CoronaMauro: 'Vedi, lì c'è un albero caduto, piegato. Così succede a noi.' Mauro Corona è in libreria con L'ultimo sorso. Vita di Celi… - sm_obz : RT @CoronaMauro: 'Vedi, lì c'è un albero caduto, piegato. Così succede a noi.' Mauro Corona è in libreria con L'ultimo sorso. Vita di Celi… - visconsinjowa : RT @CoronaMauro: 'Vedi, lì c'è un albero caduto, piegato. Così succede a noi.' Mauro Corona è in libreria con L'ultimo sorso. Vita di Celi… -