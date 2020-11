LIVE Nadal-Medvedev 0-0, ATP Finals DIRETTA: chi raggiungerà Thiem in finale? (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.15 Chiunque vincerà domani, potrà definirsi per la prima volta in carriera “Maestro dell’anno”: Rafael Nadal è stato sconfitto in finale nel 2010 e 2013. 21.13 Comincia il riscaldamento: chi raggiungerà Dominic Thiem? 21.12 I due semifinalisti scendono in campo! 21.11 Daniil Medvedev dunque proverà a continuare a dominare il Master finale dopo aver concluso il girone Tokyo 1970 da imbattuto. 21.09 Lo spagnolo ha vinto nelle finali in Canada e US Open, dove il russo fece ammattire Nadal fino al quinto set, e nel round robin proprio a Londra. 21.07 Quarto confronto tra i due protagonisti della sessione serale: lo spagnolo sin qui ha vinto tutti e tre incroci. I successi sono giunti tutti ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.15 Chiunque vincerà domani, potrà definirsi per la prima volta in carriera “Maestro dell’anno”: Rafaelè stato sconfitto innel 2010 e 2013. 21.13 Comincia il riscaldamento: chiDominic? 21.12 I due semifinalisti scendono in campo! 21.11 Daniildunque proverà a continuare a dominare il Masterdopo aver concluso il girone Tokyo 1970 da imbattuto. 21.09 Lo spagnolo ha vinto nelle finali in Canada e US Open, dove il russo fece ammattirefino al quinto set, e nel round robin proprio a Londra. 21.07 Quarto confronto tra i due protagonisti della sessione serale: lo spagnolo sin qui ha vinto tutti e tre incroci. I successi sono giunti tutti ...

