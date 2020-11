La resistenza e l’impegno sociale di Valerio Taglione nel libro in distribuzione con ‘Il pacco alla camorra’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPubblicata la prima stampa del“Oltre la camorra: una storia dipartigiano del bene”, edito Città Nuova. Ilripercorre la storia di riscatto della provincia di Caserta e più in particolare dell’agro aversano, a partire dall’omicidio di don Giuseppe Diana per mano della camorra del clan dei Casalesi. La storia degli ultimi 26 anni viene raccontata attraverso le vicende personali diche è stato amico di don Diana e fin dall’inizio coordinatore del Comitato don Peppe Diana oltre che referente provinciale di Libera Caserta. Ladi un popolo in cammino si intreccia con quella di un uomo, partigiano del bene, che ha fatto delcivile ...