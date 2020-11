Juventus, Ronaldo a caccia di record: Cagliari nel mirino (Di sabato 21 novembre 2020) Cristiano Ronaldo a caccia di nuovi record da raggiungere. Il calciatore portoghese è il miglior marcatore (102) ed il giocatore con più presenze (165) con la Seleção del Portogallo, detiene già il record europeo di gol con la sua nazionale ma ora punta a superare anche il giocatore iraniano Ali Daei, primo a livello mondiale con 109 gol. Il fuoriclasse portoghese che milita nella Juventus vanta inoltre il record di gol complessivi nelle fasi finali agli europei e nei Mondiali (38 come il tedesco Schweinsteiger). Con la Juventus è diventato il giocatore più veloce a raggiungere i 50 gol in serie A col minor numero di presenze ma ora punta a battere altri record. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, piano di Pogba per lasciare il ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) Cristianodi nuovida raggiungere. Il calciatore portoghese è il miglior marcatore (102) ed il giocatore con più presenze (165) con la Seleção del Portogallo, detiene già ileuropeo di gol con la sua nazionale ma ora punta a superare anche il giocatore iraniano Ali Daei, primo a livello mondiale con 109 gol. Il fuoriclasse portoghese che milita nellavanta inoltre ildi gol complessivi nelle fasi finali agli europei e nei Mondiali (38 come il tedesco Schweinsteiger). Con laè diventato il giocatore più veloce a raggiungere i 50 gol in serie A col minor numero di presenze ma ora punta a battere altri. LEGGI ANCHE: Calciomercato, piano di Pogba per lasciare il ...

