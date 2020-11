Judo, Fabio Basile: “Fisicamente non sono al top. E’ stata una giornata che mi lascia molta amarezza” (Di sabato 21 novembre 2020) Fabio Basile, campione olimpico di Rio 2016 di Judo nella categoria -66 kg, si è dovuto accontentare di un quinto posto Europei 2020 di Praga (Repubblica Ceca) tra i 73kg. E’ stata una giornata intensa per il 26enne nativo di Rivoli che, in considerazione del risultato, ha lasciato un po’ di amaro in bocca all’azzurro. Basile, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha mostrato tutto il suo rammarico: “E’ stata una giornata particolare che mi lascia molta amarezza. Ho avuto un sorteggio ostico e ho battuto i migliori fino in semifinale. Poi ho mollato. Fisicamente non sono al top ma non cerco alibi. Per un campione olimpico non sono ammessi errori e ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020), campione olimpico di Rio 2016 dinella categoria -66 kg, si è dovuto accontentare di un quinto posto Europei 2020 di Praga (Repubblica Ceca) tra i 73kg. E’unaintensa per il 26enne nativo di Rivoli che, in considerazione del risultato, hato un po’ di amaro in bocca all’azzurro., in un’intervista rita a Tuttosport, ha mostrato tutto il suo rammarico: “E’unaparticolare che miamarezza. Ho avuto un sorteggio ostico e ho battuto i migliori fino in semifinale. Poi ho mollato. Fisicamente nonal top ma non cerco alibi. Per un campione olimpico nonammessi errori e ...

